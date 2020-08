Brug for en klassisk Lamborghini med V12 og plads til 4 voksne?

Priserne starter ved 750.000 kr.

I dag er der rift om de klassiske Lamborghini’er, og specielt Miura og de tidlige Countach er kommet så langt op i pris, at du skal sætte adskillige millioner til side for at købe dig et eksemplar. I det lys er Lamborghini Espada et direkte slagtilbud. Her kan du stadig få et eksemplar fra omkring 750.000 kr. uden afgifter, og lyden fra V12’eren er præcis den samme.