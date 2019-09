Italiensk V12-musik i de norske fjelde

I bilen foran sidder en herre, der er blevet verdenskendt på grund af sin bil. De to biler er identiske, men rattet sidder i den anden side, og nummerpladen afslører, at den kommer fra England.

En tur, som ejeren Simon George klarede, dagen før vi kørte fra København. Hans bil fra 2001 har kørt længere end mange almindelige biler fra samme tid – intet mindre end 436.000 km! Det har dog ikke været uden omkostninger.

4 motorrenoveringer

Simon har bekostet fire motorrenoveringer og syv koblinger, som hans Lamborghini har tygget sig igennem. Det har kostet adskillige hundrede tusinde kroner.

I 2013 gik det helt galt for Simons orange Lamborghini. For at få råd til at køre i den, lejede han den ud til folk, der ville prøve at køre en Lamborghini. Det gik fint i mange år, men en dag slap heldet op.

Føreren mistede herredømmet over bilen i et sving, hvorefter den ramte et træ med snuden først. Umiddelbart lod det til, at skaderne var begrænsede, men ved nærmere eftersyn kunne det konstateres, at rammen var slået skæv. Egentlig var bilen totalskadet, men Simon var langt fra færdig med bilen. Derfor blev den genopbygget.

Men Simon er ikke mangemillionær. Genopbygningen blev en kombination af vennetjenester og hårdt arbejde, der endte med at tage fire år, men nu er den tilbage i topform.