Fuldblod og plads til fire: Her er Lamborghini Espada

Bilen havde to ejere i Schweiz, inden den kom til Danmark i 2000. Tælleren viser 82.000 km, og bortset fra en motorrenovering, lidt pladearbejde og et par stykker nyt læder er den helt original.

Bytrafik er ikke Espada’s domæne. Den fleksible V12 er ganske vist from som et lam, men trods servostyringen – officielt blev styrehjælpen først standard på Serie 2, men også her afviger det røde eksemplar lidt fra normen – er bilen tung at bakse med.

Det 5-trins gear er også lidt af en prøvelse, når den er kold. Faktisk er andet gear næsten umuligt at lægge ind, før kassen har nået sin arbejdstemperatur, men heldigvis trækker V12’eren blødt og jævnt fra helt lave omdrejninger i tredje gear.