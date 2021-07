Avanceret og ombygget undervogn

Til at tøjle bagakslen, der er endestation for samtlige kræfter, har de italienske ingeniører gravet dybt i egen værktøjskasse, ligesom de har kigget uden for virksomheden og indgået et interessant samarbejde. Hårdere bøsninger i affjedringen, kraftigere krængningsstabilisatorer samt større sporvidde ved både for- og bagaksel torque vectoring og en medstyrende bagaksel er Lamborghini’s bidrag.

Bridgestone udvikler unikt dæk til Huracán STO

Men leverandøren af det nok så vigtige dækgummi er på STO ikke Pirelli, som det er tilfældet på andre Lamborghini’er. Bridgestone har udviklet to sæt dæk – Bridgestone Potenza Sport og Bridgestone Potenza Race – begge er specielt udviklet til STO-modellen og udmærker sig ved at have en særlig compound, asymmetrisk mønster og en opbygning, der gør dem mindre følsomme overfor temperaturpåvirkninger og efterfølgende dæktryksændringer, som er forbundet med hård banekørsel – særligt med de nye ultraeffektive CCM-R-bremser in mente.