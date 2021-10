Lamborghini Countach LP 400 S med chassisnummer 1121112 er lidt af en filmstjerne. Den var en af de ikoniske biler i filmkomedien ”The Cannonball Run fra 1981” - på dansk ”Ud at køre med de skøre”.

Præcis 40 år efter filmens udgivelse er netop denne Lamborghini Countach, nu renvoreret af Lamborghini selv, optaget på National Historic Vehicle Register i USA nationalbibliotek kaldet ”Library of Congress”.

Kun 30 biler er på listen, og optagelsen slår fast, at der er tale om en bil, der har national betydning for USA. Udnævnelsen betyder, at bilen, dens historie og alle oplysninger om den, inklusive en 3D-scanning af den, opbevares i Library of Congress, som er den ældste kulturinstitution i USA.

Blandt de andre biler i bibliotektet er en Cadillac Type 57 fra 1918, kørt af Mrs. Eleanor Roosevelt, der var svigerdatter til USA-præsident Theodore Roosevelt, en GM Furtureliner, som er en serie af ikoniske udstillingslastbiler, bygget af GM i 50'erne, og en Willys Jeep, som Nancy Reagan gav sin mand Ronald Reagan, USA-præsident fra 1981 til 1989, i julegave i 1963.