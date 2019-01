Danske Dennis Lind leverer flot resultat i debut-løb

Det startede godt for Dennis Lind, da han torsdag sikrede pole position i sæsonens første 24-timersløb på Dubai Autodrome. Danskerens første opgave som fabrikskører hos Lamborghini Squadra Corse var at hjælpe italienske Target Racing med en klassesejr i Dubai 24 Hour, og det var ligeledes Lind, som fik lov at starte løbet i den sorte Lamborghini Huracán GT3.

– Det var mit første 24-timersløb og dermed endnu mere suverænt at sikre teamet forreste position på startgridden. Forberedelserne op til løbsstart forløb optimalt, og vi følte fra start, at vores bil var i stand til at kæmpe med om en klassesejr, lyder det fra Dennis Lind.

Dennis Lind kom godt fra start, da løbet blev flaget grønt fredag klokken 12.00 dansk tid, og danskeren begyndte derefter at kæmpe sig videre op gennem feltet. Den sorte Lamborghini fra Target Racing positionerede sig straks som den hurtigste bil i A6-AM-klassen, og Lind formåede endda at blande sig med de hurtigste PRO-biler, før han afleverede bilen på en generel føring efter sine to første vellykkede stints.

Dennis Lind delte bilen med fire andre profiler, og med en markant forskel på omgangstiderne i kørerkonstellationen, måtte løbsingeniøren konstant ændre strategi. Samtidig blev det hurtigt danskerens opgave at udligne eventuelle tidstab, men også dén opgave løste Lind optimalt, da han ved hvert kørerskifte afleverede bilen på en førsteplads i klassen. Trods den massive trafik med hele 74 biler til start, lykkedes det Dennis Lind at komme bemærkelsesværdigt hurtigt gennem feltet uden at tage unødige risici.