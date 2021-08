Lamborghini laver ny version af legendarisk model - og så alligevel ikke helt...

Knap så ny?

Men dykker man ned i den "nye" Countach, kan man godt blive lidt skuffet. Bilen ikke er udviklet fra bunden, som nogle ville mene den unikke superbil fortjener, men tager udgangspunkt i den allerede eksisterende Sian, som i forvejen er en videreudvikling af Lamborghini Aventador.

Derfor er Countach, som Sían, udstyret med et 48-volts hybridsystem, der i Countach'en leverer 34 af de 814 hk.

Drivlinen, der sender kræfterne til alle fire hjul igennem et permanent firehjulstræk, tillader at Countach sprinter til 100 km/t på 2,8 sekunder, og når hele 355 km/t på toppen. På trods af hybridsystem og firehjulstræk, er køreklar vægt på 1.595 kg, og det betyder, at hver hestekræft kun har ca. 2 kg at slæbe på.