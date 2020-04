WTF!?! Mød 2 ægte biltosser, som har kørt over 500.000 km i deres Lamborghini'er

Sideblink fra Ford Focus

“De små sideblink på Murciélago er faktisk taget fra en Ford Focus. Køber du dem hos Ford, koster de 75 kr. Kører du ind til Lamborghini, vil de have over 800 kr., og det er bare dumt. Faktisk er der masser af dele på bilen, som du kan finde på andre og mere gængse bilmodeller, men der er også nogle ting, som er unikke. F.eks. skulle jeg bruge to nye forlygter til min, efter den var involveret i et uheld, og de koster 30.000 kr. – stykket!” siger Simon George, som samtidig har et rigtig godt råd til at holde omkostninger ved at køre en superbil på et ’menneskeligt’ niveau:

“Så længe du bruger bilen, er omkostningerne til at holde den kørede faktisk ikke helt vilde. Det, der er dyrt, er, når bilerne får lov til at stå uden at blive brugt. Det går de nemlig i stykker af.”

Lige præcis det råd er noget, som danske Bo Bejstrup har tænkt sig at efterleve:

“Jeg vil fortsætte med at køre min Lamborghini Murciélago og ikke mindst bruge den til at gøre så mange mennesker som muligt glade, så længe min privatøkonomi tillader det. Det er selvfølgelig ekstremt dyrt at køre i den i Danmark, som jeg flytter tilbage til nu, og det kan sagtens være, der kommer et tidspunkt, hvor jeg ikke længere har råd til at have den på plader, men indtil da kører jeg alt det, jeg kan nå,” slutter den danske Lamborghini-ejer. Han får dog travlt, hvis han skal indhente sin britiske kammerat, som pt. er nået til 261.429 miles – en afstand længere end distancen mellem jorden og månen.