Brug for lidt kunst til væggen? Hvad med denne ægte Lamborghini Diablo Prototype!

Rullende Diablo-karosseri

For karosseriet er der, og Lamborghini monterede også en fuld kabine, men der mangler to ting, før du kan cruise ud på Autostrada'en: Motoren, den 6,0-liters V12’er, nåede aldrig ned bag føresædet. Ligesom den sekstrins manuelle gearkasse heller aldrig blev monteret.

Audi fandt prototypen på fabrikken, da tyskerne overtog Lamborghini i 2001. De tænkte, at den var for god til bare at stå, så de fik den monteret på nogle metalstolper, som man kunne hænge op på væggen. Herefter blev den hængt op inde i Lamborghini's gamle fabriksbygning på en hvid væg, som ingen rigtig vidste, hvad man skulle bruge til, efter produktionen blev flyttet.