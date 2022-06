Er Kia EV6 en god bil? Vi har spurgt tre vidt forskellige eksperter

Hvad ved Kia EV6 er kommet mest bag på dig?

De dynamiske egenskaber! Jeg har fra starten været kritisk over for komfortegenskaberne. Retningsstabiliteten er god, men den virker en anelse urolig ved motorvejsfart. Under en tur til Tyskland slog det mig, at den faldt mere til ro, desto hurtigere jeg kørte – altså over 130 km/t. Alle brikker faldt på plads, da vi tog EV6 med på racerbane, hvor den transformerede sig til en køredygtig bil med overbevisende egenskaber under pres.

Mikkel Thomsager





Jeg er nok mest overrasket over rækkevidden. Man behøver ikke køre totalt defensivt for at få omkring 500 km rækkevidde ud af bilen. Med 170 hk er bilen ikke nogen raket, men kræfterne er et fint match til bilen. Samtidig lægger effektniveauet en naturlig dæmper på lysten til at accelerere hurtigt ud af lyskrydsene, hvilket ultimativt påvirker rækkevidden i en positiv retning.

Mathias Brandt





Kia EV6 tilhører, heldigvis, den flok af elbiler, hvor man kan regne med dens rækkeviddeberegner – og nej, det er endnu ikke alle elbiler i 2022, der kan bryste sig af den præstation.

Det er også kommet bag på mig, at Kia med denne Long Range-variant ikke har gjort mere for at kæle om køreoplevelsen – vores langtidstestbil-EV6 får hverken topkarakter for dynamik eller komfort… den lander et småslasket sted i midten, og det kan ikke alene tilskrives dens status som elbil, da andre elbiler tilbyder mere klart definerede køreegenskaber.

Frederik T. Frey