Populære plug-in hybrider falder i pris

Regeringen har fået flertal for finansloven for 2019, og dermed kender vi registreringsafgifterne for hybridbilerne.

Opladningshybriderne har fået en ekstra håndsrækning i form af et øget bundfradrag. Det udløser prisfald på op til 18.980 kr. hos det mærke, der sælger flest opladningshybrider i Danmark.

"Hos Kia glæder vi os over, at der nu er kommet ro på afgifterne. Og det er en kærkommen julegave for de bilkøbere, som tripper for at få fingrene i én af de populære plug-in hybrid modeller, at vi kan konstatere at vores PHEV modeller falder i pris. Vi har både Niro PHEV modeller og faceliftede Optima PHEV modeller på vej hjem til levering fra januar," skriver direktør hos Kia Import Danmark, Rasmus Aagaard, i en pressemeddelelse.