Test: Fungerer Kia Niro opladningshybriden i hverdagen?

Baggrund

Standardudstyr

12V udtag

16" alufælge med kapsel

4-vejs justerbart rat

7" digitale instrumenter

8" trykskærm med Apple CarPlay/Android Auto

Adaptiv fartpilot

Alu-pedaler og -lister

Aut. nedblændeligt bakspejl

Aut. op/ned-blænd

Bakkamera med dynamisk guide

DAB+ radio

Elklapspejle med blink og varme

Fuld bi-LED forlygter

Højdejusterbart fører- og passagersæde

Læderrat og -gearknop

Luftdyser i bag

P-sensor for og bag

Regnsensor

Tågelygter for

Tagræling

TomTom realtime navigation

Tonede ruder bag

Trådløs telefonopladning

Varme i rat og bagsæder

Udvalgt ekstraudstyr

18" alu med vinterdæk 10.995 kr.

Anhængertræk 6.999 kr.

Blindvinkelassistent og alarm for tværgående trafik 9,999 kr.

Cykelholder på taget 1168 kr.

Forberedelse til anhængertræk fra fabrikken 3999 kr.

JBL lydanlæg med 8" skærm, 8 højttalere og DAB-radio 11.999 kr.

Lædersæder 14.999 kr.

Metallak 6.999 kr.

Pakke m/lædersæder med ventilation og hukommelse + blindvinkelassistent 34.999 kr.

Soltag 9.999 kr.

Ladeløsninger



Clever Unlimited med ladestander med fast kabel monteret på købers adresse koster 9.795 kr. i oprettelse og 369 kr./mdr. for fri brug af el hjemme og på alle offentlige Clever-standere.

Sikkerhed

5 stjerner af Euro NCAP

7 airbags

AEB nødbremse med fodgænger- og cyklistgenkendelse

Automatisk nødbremse

Fartbegrænser

Træthedsassistent

Vognbaneassistent

Kia Niro kom til Danmark i 2017 i to versioner: Som hybrid med benzin- og elmotor, og et litiumbatteri der ikke kan lades op, og som opladningshybrid med kabel. Kia er sammen med Toyota nogle af de mærker med længst erfaring med hybridbiler, og Kia's fornemme fabriksgaranti med tre års fuld garanti uden kilometerbegrænsning og syv år eller op til 150.000 km (hvad der måtte komme først), betyder, at der ikke er nogen grund til at være ængstelig over hybridteknologien.

Afskrivning

Efter afgiftsomlægningerne i efteråret 2017 har der generelt været stor opmærksomhed omkring nye og brugte hybridbiler. I 2018 blev der solgt omkring 15.000 hybrid - og plug-in hybridbiler herhjemme, hvilket skal sammenlignes med over 200.000 solgte fossilbiler. Kia, Hyundai og især Toyota står stærkt med deres erfaring og brede modelprogrammer med hybridteknologi i prisklassen under en halv million kroner.

"For de fleste danske bilkøbere er hybridbilerne et brugbart alternativ til diesel- og benzinbiler, og det sender afskrivningerne ned. Vi kan se, at søgningerne på hybridbiler er tre til fire gange større end gennemsnittet på Bilbasen. For begge hybridudgaver af Kia Niro vurderer vi, at afskrivningen vil være omkring 40 pct. over tre år og 60.000 km kørsel," siger markedsanalytiker Jan Lang fra Bilbasen.