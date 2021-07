Læs testen: Kia ProCeed er lækker, men alt for mild...

Ny hybriddrivline

Ceed-familien har fået en ny 1,5-liters turbobenzinmotor, der fås med manuelt gear eller 7-trins dobbeltkoblingsgearkasse. I testbilen yder den 160 hk ved 5.500 o/min, hvilket er rigeligt til danske forhold. Motoren har variable ventiltider for at forbedre præstationer og reducere emissioner, et nyt aktivt udstødningssystem og benzinpartikelfilter. 0-100-tiden er respektable 8,8 sek., motoren er tilpas støjdæmpet og ProCeed synes en anelse mindre støjende ved 130 km/t end den almindelige Ceed med samme motor. Retningsstabiliteten er fornem i forhold til bilklassen, og den adaptive fartpilot og aktive vognbaneassistent gør deres arbejde forudsigeligt og upåklageligt.

Her er også et nyt mild-hybridsystem med et litium-ion-polymerbatteri, der gør det muligt at standse benzinmotoren ved lav belastning og at opsamle energi fra nedbremsninger. Det lyder fint, men opleves som et lettere udvidet automatisk start/stop-system, der ikke gør den store forskel på brændstofforbruget (men muligvis på førerens samvittighed).