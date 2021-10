Køb ALDRIG en Kia med denne motor!

Bliv på landevejen!

Kia holder fast i at have en benzin­motor uden trykladning i programmet, så man kan præsentere en lav startpris for dem, der bare skal have en bil. Minibilen Rio koster 150.000 kr. med den mindste motor, og det er en tilsyneladende fornuftig pris, indtil man forvilder sig på motorvej i apparatet.

Med den billige motor er her kun fem gear, og det betyder, at du kører med langt højere motoromdrejninger end i den kraftigere 3-cylindrede turbobenziner med seks gear. Ved godt 130 km/t går motoren i testbilen over 4.000 o/min og larmer, og ud over at det er træls at høre på, går det også ud over brændstofforbruget. Det er angivet til 17,2 km/l, men skal du opnå det, skal bilen transporteres på en blokvogn. Forvent nærmere 13 eller 14 km/l, hvis du af og til kommer på motorvej.