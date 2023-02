Første generations plugin-hybrid præsterer flot forbrug - også på langturen

Kia XCeed er en lidt mere eksklusiv og lækker søster til den almindelige Ceed. Modellen fik et mildt facelift i sommeren 2022 med opdatering af udvendigt og indvendigt design og en ny GT-Line-udstyrsversion. Modellen stammer fra 2019, men Xceed er faktisk ikke tynget af sin alder.

I 2023 fås den som benzin, mild-hybrid og plugin-hybrid, men på grund af de danske afgifter er kun opladningshybriden relevant herhjemme.

Den kører op til 42 km på el og står på unikke 18” fælge designet specielt til plugin-hybriden. Bagtil skal en ny diffuser med bundskjold i sort højglans bidrage til et sportsligt look, som testbilen kommer ret godt i hus med.

Kia på langtur Sjælland-Aarhus

Jeg tog den på en langtur på tværs af Danmark til et ærinde i Aarhus, og det klarer den 5-dørs hatchback godt. Her er en 1,6-liters benziner uden turbo, et 8,9 kWh batteri, en elmotor og en 6-trins dobbeltkoblingsgearkasse, der trækker på forhjulene.