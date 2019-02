Kia viser sit bud på en elektrisk fremtid

Kia’s karakteristiske front er blevet redesignet og har fået en fed ny oplyst grill, der omslutter forlygterne og skaber en ny karakteristisk og genkendelig lyssignatur.

Forruden og taget er lavet i én og samme glasplade, der strømmer fra A-søjlens bund og over kabinen for at skabe et stort tagvindue. Bilens høje skuldre og smalle kabine forbedres yderligere af en dynamisk linje fra A-søjlen til C-søjlen.

Som et humoristisk svar på industriens nuværende besættelse af et stadigt stigende antal skærme i instrumentbrættet, indeholder konceptet intet mindre end 21 individuelle skærme. Disse er placeret i en synkroniseret vifte øverst på instrumentbrættet i et layout, der samtidig er både afslappet og koordineret.

“Jeg tror, at vores uortodokse tilgang til elektrificering har fyret op under vores kollektive fantasi", siger Guillaume. "Det gjorde det muligt for os at forestille os en fremtid, hvor engagerende og dynamiske biler som denne var en integreret del af vores transportbehov. Og dens budskab er tydeligt”, siger Guillaume. "Det er på tide at slippe fantasien løs, og holde op med at tænke for meget – bare kør!”'

Kia har endnu ikke afsløret bilens navn, men mon ikke vi alle bliver endnu klogere på tirsdag.