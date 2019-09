Kia: "Vi kunne sælge dobbelt så mange elbiler, hvis vi havde batterier nok"

Artur Martins er nyudnævnt Vice President of Global Brand & Marketing for Kia Motors Corporation. Han har ansvar for den globale udvikling og markedsføring af Kia-mærket i en periode med mange nye produkter og eldrevne køretøjer.

Kia har et stort program af elbiler. Hvad er udfordringen?

"Vi har fuld gang i elektrificeringen af vores modelprogram, men der er flere udfordringer. Vi har ikke adgang til batterier i det omfang, vi gerne vil. Vi har to af verdens største producenter af batterier i Sydkorea, så vi er på toppen af situationen, men det er vanskeligt at forudsige markedet, og produktionen kan ikke tilpasse sig markedet så hurtigt, som bevægelserne i markedet finder sted i øjeblikket.

Elbiler er dyrere at producere

Hvor mange elbiler kunne I sælge, hvis I havde adgang til batterier?

"Det er svært at sige, men et løst gæt: Dobbelt så mange."

Gør det en forskel med subsidiering af elbiler på de enkelte markeder?

"Det gør det. Som markedet er nu, vil kunder ikke betale ekstra for en elbil, og selv om vi producerer effektivt, så er elbiler indtil videre dyrere at producere end biler med forbrændingsmotor. Vi har brug for støtte for at få sat gang i tingene. Men der er andre muligheder for at fremme elbiler, eksempelvis ved at give dem praktiske fordele, som tilladelse til at køre i busbaner eller gratis adgang til betalingszoner og parkering.Vi skal dog passe på, at det ikke bliver en ond cirkel, hvor elbilerne bliver fastholdt i et støttesystem."