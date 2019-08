Kia udvikler ny gearkasse til elektrificerede biler

Traditionel momentomformer stjæler kræfter

Konventionelle hybridbiler anvender ikke momentomformere – traditionelt set er momentomformere nemlig skyld i et energitab i processen med at overføre kræfter til hjulene. Selvom hybriddrivliner er brændstoføkonomiske, kræver de ofte længere gearskiftetider for at sikre jævne gearskift.

Ved hjælp af den nye ASC-teknologi kan hybridbilens elmotor overtage styringen i forbindelse med gearskift, hvorved problemer med langsomme gearskiftetider reduceres. Via en sensor, som er monteret inde i elmotoren, overvåger hybridenheden gearkassens omdrejninger 500 gange pr. sekund, hvorved den hurtigt kan synkronisere gearkassens omdrejninger med motorens.

Gearskiftetiden reduceres fra 500 til 350 millisekunder. Det gavner acceleration og brændstoføkonomi, men også gearkassens holdbarhed, eftersom friktionen i forbindelse med gearskift bliver minimeret.