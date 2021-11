Kia’s grimme ælling er blevet en svane

Sportage får firehjulstræk

Kabinen er udstyret med en 12,3” touchskærm, og endnu en 12,3”-skærm står for de digitale instrumenter. Infotainmentsystemet og navigationen kan fjernopdateres, så man slipper for at køre på værksted for de nyeste opdateringer. Smartphone-opkopbling giver ejeren mulighed for at se, om bilen er låst, om ruderne er lukkede, og hvor deres Kia Sportage er parkeret.

Bagagerummet er glubsk og sluger 591 liter - eller op til 1.780 liter, hvis bagsæder lægges ned.

Sportage vil være tilgængelig med firehjulstræk, og femte generation får et køreindstillingsprogram, der kan optimere bilen til sne, sand eller mudder.

Kia forventer at lancere Sportage i Danmark omkring årsskiftet, hvor vi også kommer til at kende de danske priser.