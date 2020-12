Sensationel pris på Kia's store opladningshybrid

Brugbar rækkevidde på el

Som opladningshybrid kravler Sorento under den afgørende 50 grams grænse for CO2-udslip, hvilket betyder store fradrag i registreringsafgiften og en opsigtsvækkende pris.

Plugin-hybriden har syv sæder ligesom den almindelige hybrid og kører op til 57 km på el i WLTP-normen med energi fra et 13,8 kWh batteri. CO2-udslippet er angivet til 38 g/km, hvilket er blandt de laveste i klassen.

Sorento plugin-hybrid har samme 1,6-liters turbobenziner på 180 hk og elmotor på 91 hk som i mild-hybriden, men her med en højere systemydelse på 265 hk og 350 Nm.

Elmotoren er monteret mellem benzinmotoren og gearkassen, og drivlinen kan overføre sine kræfter til forhjulene eller til alle fire hjul afhængigt af køreprogram og vejforhold. 13,8 kWh litium-ion-polymer-batteripakken er placeret under fører- og passagersædet – med firehjulstræk ligger batteripakken over kardanakslen. Denne konstruktion betyder, at pakken ikke tager plads fra hverken kabine eller bagagerum. Batteripakken er vandkølet.

Den 67-liters brændstoftank er placeret under anden sæderække, mens 3,3 kW onboard-laderen er placeret under bagagerumsbunden. Placeringen af disse komponenter gør, at passagererne på tredje sæderække stadig har acceptabel benplads.

Med lille ladekapacitet går det langsomt med at lade batteriet, men det er meningen at man lader det, når man alligevel ikke kører i bilen, så ladetiden er ikke væsentlig. Det er muligt at programmere klimaanlægget, så kabine, rat og sæder er varme, når man kommer ud til bilen, og så det er muligt at køre de første kilometer på el uden at benzinmotoren starter, selv om der er brug for varme og blæs.