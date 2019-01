Kia sælger færre biler, men tjener flere penge

Hvordan kan I tjene flere penge på at sælge færre biler?

"Markedet har flyttet sig mod større og bedre udstyrede biler, som man tjener mere på, og det har vi også haft glæde af. Vi er især glade for en markant stigning i salget af Kia Optima. Dem solgte vi 167 af i 2017, men 423 i 2018. Fremgangen er en vigtig tendenspil for os, fordi hele organisationen i mange år har været gearet til at sælge mange små biler."

Kia er størst på opladningshybrider

En del af forklaringen er vel, at Optima er en af få biler i klassen, der fås som opladningshybrid?

"Ja, men det er vi ikke kede af. Kia er stærke på opladningshybrider, og det mest solgte mærke i 2018 med 1448 stk. Det er mere end dobbelt så mange som VW, der solgte næstflest."

Hvad er målet for 2019?

"Vi vil naturligvis gerne sælge flere biler end i 2017 og 2018, og jeg håber, at vi runder 10.000 biler i et uændret marked. Men 2018 har lært os, at Kia i Danmark har et kæmpe potentiale i segmenter, som vi hidtil ikke har gjort meget ud af. Kan den udvikling fortsættes, vil det næsten være en større sejr end 10.000 solgte biler i sig selv."