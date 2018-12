Sexede Kia Proceed er snart klar til danskerne

Rummelighed i Kia Proceed

Proceed’s bagagerum sluger 594 liter bagage. Til sammenligning har en med en almindelig Kia Ceed rumme 395 liter og en Ceed stationcar 625 liter.

Sikkerhedsudstyr

Kia Proceed kommer standard med seks airbags. De standard monterede sikkerhedssystemer omfatter fjernlysassistent, træthedsregistrering, vognbaneassistent med frontassistent til undgåelse af kollisioner.

Proceed-modeller med dobbeltkoblingsgearkasse har yderligere standard sikkerhedsudstyr i form af intelligent fartpilot med start-stop-system og Lane Following Assist, som følger de forankørende køretøjer i trafikken og registrerer vognbanelinjerne, så bilen bliver i sin vognbane på motorvejen. Ved hjælp af radarsensorer styrer systemet acceleration, opbremsning og styretøj for at opretholde en sikker afstand til det forankørende køretøj. Lane Following Assist fungerer mellem 0 og 180 km/t.

Andre tilgængelige teknologier omfatter advarsel om biler i den blinde vinkel, Rear Cross-Traffic Collision Warning, intelligent parkeringsassistent og fodgængerregistrering med mærkbare advarsler i rattet, når det gælder frontassistenten til undgåelse af kollisioner.

Hvornår kommer Kia Proceed til Danmark

Bilen er tilgængelig hos de danske Kia-forhandlere fra slutningen af januar 2019.