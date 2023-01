Kia Picanto - Test og priser på den fine mikrobil

Hold dig fra robotgear

Testbilen var udstyret med den anden nyhed, der er kommet til Picanto: Et robotgear med fem trin i stedet for den tidligere 4-trins automatgearkasse. Gearkassen er en automatiseret manuel gearkasse, der skifter gear for dig.

Det betyder, at bilen mister mange af de fordele, der kommer med automatgear. Gearkassen skifter uhyre langsomt, og man kan tydeligt mærke, når bilen tager koblingen for at skifte gear.

Desuden er gearkassen nem at få på det forkerte ben, om man prøver eller ej: Pludselige accelerationer, som en bybil ofte kommer ud for, er uforudsigelige og samlet set ukomfortable. I den manuelle Picanto mangler den lille 1-liters på tre cylindre ikke kræfter.

Den nye gearkasse gør derimod bilen sløv, og 0-100 tiden er forøget med 2,4 sekunder. I testperioden var benzinøkonomien desuden uimponerende cirka 17,5 km/l, altså 1 km/l under det angivne WLTP-tal. Den eneste fordel, der følger med robotgear, er en ekstra siddeplads på bagsædet, som ellers er samme størrelse.

Vi synes:

Picanto er fortsat en god bil til prisen, men dette robotgear bør undgås.