På jagt efter en ny plug-in hybrid? Nu dumper Kia prisen på Niro

Plug-in hybridbiler vinder frem på de danske veje, for hver dag der går. Kia Niro har siden lanceringen tilbage i 2017, været den mest solgte plug-in hybridbil i Danmark, og er fortsat en eftertragtet sag. For at få endnu flere biler ud på de danske veje dumper Kia prisen på Niro med 16.000 kr. til stor glæde for potentielle bilkøbere, der er faldet for den sydkoreanske plug-in hybrid.