KIA har et problem med sit nye logo

For smart et logo?

I 2021 fik Kia et nyt smart logo, men forvirringen er total, da mange tilsyneladende læser logoet som KN og ikke aner, hvilket bilmærke det er. Det resulterer i en række potentielle kunder der søger efter KN car i stedet for Kia på nettet.

Google-resultater viser, at folk har søgt efter "KN car" eller "KN car brand" i lande som Storbritannien, Canada, Australien. Allerværst er det i USA, hvor over 30.000 har søgt efter "KN car". Andre søgninger inkluderer "KN car brand price," "KN SUV," og "KN car brand electric." Samtidig er der flere tråde på Reddit om "KN car model?" med billeder af Kia-modeller under overskriften.

Et andet logo, som de færreste danskere nok kan genkende, er Nio's. Men mærket er faktisk landet i Danmark. Vi har testet deres første bil her i landet, der er gjort klart til, at batteriet nemt og hurtigt kan skiftes.