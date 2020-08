Problemer med at finde koblingspunktet? Kia har løsningen...

Kia' gearkasse er elektronisk

Den nye gearkasse er helt elektronisk. Koblet sammen med et 48V-system, eksempelvis på 1,6-liters dieselmotoren, giver det mulighed for ’Sailing’, som Kia kalder det. Det fungerer ved, at når speederen slippes, stopper motoren og går i ”Sailing”-mode – princippet er det samme, som hos mange af konkurrenterne, der istedet kalder det "Coasting".

Koblingen åbnes op automatisk, og motoren stopper for at bilen nemmere kan ’glide’. Så snart speederen trædes ned, starter motoren igen i samme gear. Bliver hastigheden for lav til det valgte gear starter motoren automatisk. Og så sørger den altså for, at du rammer koblingspunktet hver gang.

Det betyder, at hvis du slipper koblingen for hurtigt, hvilket normalt ville resultere i, at bilen går "død", så hjælper elektronikken dig med at få koblet korrekt til. Det samme gælder, hvis du skal starte på en stejl bakke eller lignende.