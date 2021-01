Kia får nyt logo, og slår en verdensrekord!

Nyt år, nyt Kia

Klokken 11.00 dansk tid, den 6. januar 2021 startede en Livestream på Kias YouTube kanal. De havde varslet, at der snart ville ske en ændring, men ingen var helt sikre på hvad.

Livestreamen starter ud med et brag: Kia fejrer nytår med et væld af fyrværkeri, men også med en hær af droner. Kia har nemlig slået Guiness Verdensrekord for flest droner med fyrværkeri i formation.

Dronerne var programmeret til at flyve i forskellige formationer, og var udstyret med farvede lys og fontænefyrværkeri. Efter en opvisning, hvor dronerne forestillede både to- og tredimensionelle figurer, lyser Kias nye logo op i ren fyrværkeri.

I skrivende stund er liveudsendelsen arkiveret på Kias YouTube-kanal, og kan tilgås som en normal YouTube-video: