Så er der afgang til Sydtyskland: Kan en elbil gøre det lige så godt som en dieselhakker?

Vi er ved at komme for sent. Hotellet lukker for check-in ved midnat, og GPS’en siger, at vi ankommer kvart over kl. 24.

I en diesel-Audi havde vi skruet lidt op for hastigheden og indhentet de minutter, men et hurtigt kig på rækkevidden i EV6 giver sved på panden. EV6 er elektronisk begrænset til 185 km/t, og det mærkes tydeligt, når speederen holdes i bund længe nok. Det føles som om, at elmotorerne endnu har masser at give af, men forbrugstallet tigger og beder om en pause.

På de tilbagelagte 170 km har rækkevidden fået kappet knap 250 km af sig, hvilket tegner en total-rækkevidde på bare 250 km – ikke ligefrem imponerende. Det er ærgerligt, for EV6 føles med sin tyngde og støjisolering som skræddersyet til høje hastigheder på den tyske motorvej.

Udstyret i EV6 egner sig også godt til langture. Her er en adaptiv fartpilot med en tilhørende linjevogter, og kun småting, såsom en doven skiltegenkendelse, er i vejen.