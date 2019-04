Første test: Elektrisk e-Soul med lang rækkevidde

Hvem er konkurrenterne?

Der er endnu ikke så mange elbiler på markedet, med en rækkevidde der rent faktisk kan bruges til noget, i denne prisklasse. Der er dog ingen tvivl om, at markedet snart vil eksplodere med alternativer. For nu er det den lidt mindre Hyundai Kona Electric, som e-Soul deler teknik med, der står først for.





Hvornår lanceres Kia e-Soul?

Den nye Soul kommer kun til Europa som ren elbil. De danske forhandlere introducerer Kia e-Soul i slutningen af april, men Kia Danmark har ikke priserne klar endnu. Med stor sikkerhed kommer e-Soul til at stå stærkt, når vi ser på pris kontra rækkevidde på ren el. Vi forventer en pris lidt under Kia e-Niro, som starter ved 335.000 kr. for den store batteripakke.