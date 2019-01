Kia's elektriske crossover, e-Niro til under 300.000 kr.

Hvad er nyt i Kia e-Niro?

På mange punkter minder e-Niro meget om Hyundai Kona Electric; en elbil med en rækkevidde, der kan bruges i hverdagen og som samtidig er til at betale – og tendensen er først lige skudt igang. I løbet af de næste seks år vil udbuddet af elektrificerede biler eksplodere. Kia alene vil præsentere 16 nye elektrificerede biler inden 2025.

Kia e-Niro kommer i to varianter, hvor forskellene er størrelsen på batteriet og på motoren. Til test i Cannes er kun den store pakke, som i øvrigt er den Kia i Danmark satser stort på.

Med små paler bag rattet er det muligt at indstille, hvor meget batteriet skal regenereres når vi slipper speederen. I mildeste indstilling triller e-Niro uden begrænsning hvor den i trin-3 bremser markant for at genoplade batteriet. Holdes højre skiftepal inde går systemet i auto og sørger selv for at tilpasse nedbremsningen i forhold til forankørende.

Hvis vi til gengæld holder venstre pal inde går systemet i max regenerering og bremser e-Niro til fuldt stop. På den måde kan du stoppe bilen helt uden af røre bremsepedalen.