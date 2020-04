TEST: Er Kia Ceed's plugin-hybrid den perfekte familiebil, eller bør du helt undgå den?

Husk at oplade Kia Ceed PHEV

Ceed PHEV er opgivet til at kunne køre 76,9 km/l ved blandet kørsel. Vores test på over 600 km kaster dog et noget andet billede af sig. Kia’en er nøjsom, når der er strøm på batteriet. Men selv om jeg er flink til at lade på enheden, når muligheden byder sig, rammer jeg blot et snit på 17,7 km/l, da testugen er slut. Som forsøg kører jeg batteriet så fladt, som det tillader, og foretager en ny måling. Her er resultatet 13,5 km/l, hvilket bliver din realitet, hvis der ikke er strøm på batteriet. Ceed PHEV giver derfor kun mening, hvis dit kørselsmønster passer til batteriets formåen.

Man kan vælge selv at lade bilen veksle mellem brugen af forbrændingsmotor og elmotor eller tvinge den i ren eldrift, så længe der er strøm på batteriet. I denne indstilling kan koreaneren køre op til 60 km. Elektrificeringen af familiebilen lægger flere kg på sidebenene. Sammenlignet med en Ceed i samme karrosse men med 1,4-liters turbomotor og dobbeltkoblingsgearkasse vejer opladningshybriden 226 kg mere. De ekstra kg gør intet godt for bilens sportslige ambitioner, og mens andre Ceed’er kan virke direkte køreglade og entusiastiske, er de tendenser forsvundet som dug for solen i plugin-varianten. Ceed PHEV kører hverken nævneværdigt spændende eller komfortabelt. Faktisk bliver forbrændingsmotoren flere gange tydelig i lydbilledet, selv om jeg havde håbet, at valget af dobbeltkoblingsgearkasse frem for CVT ville fjerne den gene.