Kia Ceed GT: en velkørende semi-GTI

Kia Ceed GT har gode mellemaccelerationer

Efter at have tilbragt en del tid bag rattet af en gammel Peugeot 206 HDi med 68 hk forud for testen, er jeg svært begejstret for testbilen, der leverer nogle gode mellemaccelerationer mellem 80-120 km/t, så jeg kan ikke forstå, at mine kollegaer ikke slås om at få lov til at køre Ceed’en, efter den har været rundt på redaktionen.

Efter et par dage og en del sving forstår jeg hvorfor. Skønt affjedringen er stivet en smule af, kører Ceed GT stadig som en hurtig variant af den almindelig Ceed fremfor en mild GTI. Det godt vægtede og præcise styretøj har ikke mere feedback, og det inderste hjul vil gerne lave hjulspin ud af snævre sving, hvis asfalten er lidt fedtet.

Er Kia Ceed GT pengene værd?

Så er en Kia Ceed GT pengene værd? Hvis du gerne vil have en hurtig hatchback med voksne manerer, masser af udstyr og kræfter nok til at lave kvikke overhalinger, leverer bilen alt, hvad den lover. Hvis du drømmer om en Ceed tilsat knowhow fra Hyundai i30 N, skuffer den desværre.