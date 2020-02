Her er den nye Kia Sorento, men vi kan ikke blive enige om, hvad vi synes...

Sig hej til Kia Sorento

Den årlige biludstilling i Genève er lige rundt om hjørnet, og det betyder, at der i den kommende tid vil blive spyttet massevis af nyheder ud fra de store bilmærker. En af de første er den nye Kia Sorento, som de netop har sendt billeder ud af. Skråt forfra kan vi godt se, at den helt klart har fået et mere markant og stærkt design. Skråt bagfra kan vi dog ikke helt blive enige på redaktionen om, hvad vi synes.