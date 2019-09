Første test: Kia Xceed stempler ind i crossover-klassen

Hvordan kører og opleves den nye Kia Xceed?

Det kan du læse om i detaljer i et kommende nummer af Bil Magasinet, hvor vi går i dybden med en Kia Xceed udstyret med 140 hk benzin-heste og dobbeltkoblingtransmission. Du kan dog få en forsmag lige her:

Bag rattet sidder du kun marginalt højere end i en almindelig Ceed, så der er ikke meget SUV-stemning over en Xceed. Modellen kommer også kun med forhjulstræk.



Men den lille, ekstra frihøjde giver en følelse af en bil, du kan udsætte for lidt af hvert uden at være bekymret for at skrabe kofangerne. Vi pløjede testbilen ned ad en særdeles hullet grusvej og over et par høje kantsten uden at høre en eneste mislyd fra undervognen.

Den blødere undervognsafstemning kan vitterligt mærkes og i kombination med en bedre støjisolering, så opleves Xceed som en mere komfortabel, men mindre skarpt kørende bil end Ceed'en.