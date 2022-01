Første indtryk: Kia Sportage plugin-hybrid kan blive en favorit i SUV-mellemklassen

Hvad er det for en bil?

Kia Sportage er en 5-personers SUV udviklet og produceret i Europa. Andre modeller som Kia Ceed følger samme opskrift, mens storebror Kia Sorento produceres i Sydkorea.

Femte generation baseres på en helt ny N3 platform og fås med almindelig benzinmotor, som mild-hybrid med benzin- og dieselmotor og som plugin-hybrid med opladeligt batteri.

Sportage deler komponenter med Hyundai Tucson og har med en længde på 4,5 meter stort set samme størrelse.

Designmæssigt er den helt sin egen, og det kan være svært at se det familiemæssige bånd med andre Kia-modeller på de ydre linjer, hvor særligt lygtedesignet for og bag skiller sig ud. Helt anderledes forholder det sig i kabinen, hvor elementer fra Sorento og EV6 genkendes, og det er positivt, for Kia har fat i noget godt med velvalgte materialer, nem betjening og et flot design.

Der er bl.a. USB-C porte i sæderne ligesom i Sorento og et integreret bøjlelignende element i nakkestøtterne kan bruges til at hænge fx en jakke.