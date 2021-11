Kia viser kæmpestor elektrisk SUV

Inspireret af bæredygtighed

Den er elektrisk, den ser godt ud og så er den designet med inspiration fra... vand? Det indebærer i bund og grund at Kia har taget en mere bæredygtig tilgang til design og materialer til sig. Det betyder blandt andet at gulvet er lavet af genanvendte fiskenet, plastikflasker og genanvendt uld bliver til sæderne, og så fortæller Kia, at de fremadrettet vil bruge vegansk "læder" i stedet for animalsk læder.