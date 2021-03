Billeder: Ny elbil på vej fra Kia

Kias nye elbil

Det koreanske mærke Kia har sammen med søstermærket Hyundai udviklet en platform til elbiler. Hyundai var først ude med en bil på platformen, Ioniq 5, og nu er det blevet Kias tur.

Kia EV6 kaldes den nye elbil, og udover at være Kias første dedikerede elbil, så er EV6 epokegørende for mærket. Kia vil blandt andet bruge den nye elbil til at illustrere et nyt designsprog, og et nyt, mere direkte take på sloganet "Movement that Inspires" end hidtil. Bilen er derudover en del af de i alt 23 elbiler, Hyundai-Kia-koncernen vil lancere inden 2025.