Test: Kia e-soul er en funky stikdåse

Komforten kunne være bedre

E-Soul har masser af gadgets til at gøre turen til et roadtrip, men undervognen lægger ikke rigtig op til at køre friskt. De højt positionerede sæder med korte hynder får det til at føles som om, du tæmmer en gaffeltruck på speed, når du pløkker til den lydløse elmotor på en landevej med sving.

Ved generationskiftet af Soul fik den en mere avanceret undervogn med tværsvingarme bag i stedet for compoundaksel såvel som en stærkere elmotor og et kraftigere batteri, der lover op til 452 km i stedet for 250 km rækkevidde. Men det ændrer ikke på, at e-Soul er klodset og mindre dynamisk end den vellykkede søster, Kia e-Niro.

Jeg når uden problemer ud og hjem fra Vestsjælland på et delvist opladt batteri og kan tilmed køre lidt rundt i bilens naturlige storby-habitat, før der skal tankes elektroner fra redaktionens Clever-lader.

Rækkeviddemåleren holder, hvad den lover. Den store batteripakke på 64 kWh sørger for at gøre bilen brugbar – men det tager også 18 timer at nå op på 100 pct., hvis du fodrer bilen fra en almindelig 3,7 kWh-hjemmelader. Det ville jeg ikke have tålmodighed til, men den funky Ellert har alligevel potentiale til at blive et hit i disse tider. •