Det er ikke tilfældigt. Bag designet står Kias chef for det europæiske designteam i Frankfurt, Gregory Guillaume. Inden han landede hos Kia i 2005, stod han bag ikoniske bildesigns hos flere europæiske bilproducenter. Hos Kia har han været med til at skabe en ny designretning for det koreanske bilmærke, og omgiver sig med flere andre anerkendte europæiske bildesignere.

Designet til at vække opsigt

Mens den almindelige Ceed er designet til at udfordre de bedste i den lille mellemklasse, er XCeed designet til at vække opsigt – vel at mærke uden at gå på kompromis med brugbarhed eller fleksibilitet.