Ceed er Kias bud på en mellemklassebil. Klassen med fem døre og stor bagklap er en af de mest populære i Danmark. Med fleksibel indretning og plads til fem voksne og bagage, passer den til mange danskeres alsidige transportbehov, og mens andre mærker lægger navn til den lille mellemklasse, sætter Kia Ceed standarden på flere områder.

Designet er tidløst moderne både ud- og indvendig, materialerne er pålidelige og finish i kabinen ligger på niveau med større og dyrere biler. Derfor er det heller ikke en udfordring for Kia at yde 7 års garanti på bilen, hvilket dokumenterer Kias tiltro til egne produkter. Garantien giver en ekstra sikkerhed for brugtbilkøbere, som kan købe en fire år gammel bil og stadig have tre års fuld garanti. Det hæver gensalgsværdien på nyere Kia-modeller, og da gensalgsværdier er afgørende for totaløkonomien set over tid, gør det en Kia til en særdeles økonomisk bil.