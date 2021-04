Tre-akslet monstertruck ruller ud fra Jeep-forhandlere i Californien

Heftig merpris på 800.000 kr. plus afgift

Jeep Gladiator 6x6 koster fra 815.000 kr. uden danske afgifter i USA. Til sammenligning koster en Jeep Gladiator fra godt 208.000 kr. derovre på den anden side af dammen, men så får du også en unik monstertruck i så god kvalitet, at Jeep kan stå inde for den. Efter planen skal flere Jeep-forhandlere have den i sortimentet.

Derudover lokker Next Level's Gladiator 6x6 med et større lad, så du ikke behøver køre to gange på genbrugspladsen. Fra ekstraudstyrlisten kan vi spotte et heftigt trækspil til forkofangeren og en gigantisk lysbro til taget.



Se flere billeder af den vilde pick-up nedenfor.