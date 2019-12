Test: Malplaceret Jeep Wrangler

Jeg kan garantere, at det ikke bliver den nye Wrangler, der giver Jeep et folkeligt gennembrud i Danmark. Den er lige så meningsløs som at love en million elbiler, for med skrappe tilkørsels­vinkler for og bag, manuelle spær, en frihøjde på 24 cm, en evne til at vade gennem 76 cm vand og stive aksler for og bag skal du bo på en vulkan – og gerne en stejl satan af én – for at bilen giver mening.

Motoren er lånt fra Alfa Romeo

Nå, men så kan man vel i det mindste nyde den behagelige brummen af 6-cylindret rækkemotor som i forgængeren (der kørte som en militærlastbil fra 1950)? Nix, den var umulig at få ned på et acceptabelt CO2-udslip, så den er pensioneret til fordel for den 4-cylindrede turbobenziner fra Alfa Romeo Giulia Veloce.

Okay, mystisk, men så er det vel en 3-liters eller noget? Nej, den er på 2,0 liter. To liter?!? Til en bil, der er lige så høj som mig (190 cm) og vejer 2,2 ton? Har de gæve Jeep-folk på fabrikken i Ohio været i gang med den hjemmebrændte sprut? Muligvis, men med over 270 hk og et moment på 400 Nm i kombination med en velfungerende 8-trins automatgearkasse er her et overraskende overskud af kræfter. Modellen er ny, men ligner sig selv.

Kører længere end opgivet

Og testbilen er ikke engang specielt tørstig. Den er angivet til 9,1 km/l, men kørte 9,3 km/l over knap 1.000 km test primært på motorvej. Her gider man ikke køre mere end 120 km/t på grund af vindstøjen fra den lodrette forrude og styretøjet, som bliver så nervøst over 100 km/t, at man konstant skal korrigere kursen. I lyskryds er den store firehjulstrækker kvik, og her er fint overblik i trafikken, fordi man sidder højt.