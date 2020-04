BM TESTER: Hvis du bor på en VULKAN på Island er JEEP WRANGLER perfekt!

Ny Jeep Wrangler er fantastisk gammeldags

Jeg kan garantere, at det ikke bliver den nye Wrangler, der giver Jeep et folkeligt gennembrud i Danmark. Den er lige så meningsløs som at love en million elbiler, for med skrappe tilkørsels­vinkler for og bag, manuelle spær, en frihøjde på 24 cm, en evne til at vade gennem 76 cm vand og stive aksler for og bag skal du bo på en vulkan – og gerne en stejl satan af én – for at bilen giver mening.