Jeep viser vilde versioner frem - inklusiv en el-offroader!

Selvom idéen om at samle en masse firehjulstrækkere i en ørken for at fejre en kristen tradition måske lyder ærkeamerikansk, så har Jeep sat strøm til dette års line-up med en batteridrevet elbil. På en meget bogstavelig vis.

Bilen opfylder minimumskravet ved at trække på alle fire hjul, men modsat en normal elbil, så bruger denne én elmotor til at drive en manuel sekstrins-gearkasse. De to er forbundet med en konventionel kobling, og ved hurtige skift kan elmotoren bruge en regenerativ effekt for at justere omdrejninger op og ned, for at matche gearkassens omdrejninger.