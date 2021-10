Ny kæmpe-Jeep klarer kendt offroad-spor på ren el

40 km på ren el i den nye Grand Cherokee

Jeep's anden plug-in-hybrid nogensinde bliver den gigantiske - efter europæisk standard - Grand Cherokee. Bilen følger som udgangspunkt i fodsporene på sin forgænger, men opdaterer design, infotainment og drivliner. Rækkevidden for plug-in hybriden med 375 hk lyder på 40 km, hvilket isoleret set ikke lyder særligt imponerende.

Mere imponerende bliver det dog når du hører, hvad Grand Cherokee skal slæbe på. Forrige generation havde en køreklar vægt på 2.152 kg, og selv om én af forbedringspunkterne er vægt, så skal den nye Grand Cherokee slæbe på ting som batterier, et sæt af to 10,1"-digitalskærme til anden sæderække, og én 10,3"-touchskærm til centerkonsollen. Den hårdfør Trailhawk-variant kommer også i en PHEV-variant (4xe), som Jeep hævder, at de har kørt igennem Rubicon-trail i USA - på el alene.