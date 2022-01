Jeep satte salgsrekord i Danmark i 2021: Nu er der mere udstyr i deres plugin-hybrider

Gang i salget hos Jeep

Jeep har i 2021 fået gang i salget af de plugin-hybrider, som mærket debuterede i løbet af 2020. Modellerne Compass og Renegade, begge i 4xe-versionen, er samlet set solgt i 650 eksemplarer i 2021. Det har bidraget til, at Jeep i 2021 har solgt 158 pct. flere biler end det forgangne år - og flere biler, end nogensinde før i Danmark.

I 2021 havde vi den genopladelige Jeep Compass med i en stortest i august-nummeret, 2108. Her udmærkede den sig blandt andet ved, at have et stærkt og mærkbart elektrisk system, og et højt udstyrsniveau til prisen.