Danske priser på Jeep som opladningshybrid

4x4-køreprogrammer i Jeep Compass 4xe

Alle udgaver af Jeep Compass 4xe er udstyret med 4WD Lock, som sikrer permanent firehjulstræk og fordelingen mellem bilens to aksler. Firehjulstrækket er altid garanteret med 4WD Lock, for funktionen medfører, at Compass 4xe’s generator laver strøm til elmotoren, hvilket sørger for, at der altid er kræfter til de to bagerste hjul. Funktionen 4WD Low er også standard i alle varianter og versioner og skal sikre køreegenskaber i vanskeligt terræn som sand eller grus.

Derudover kommer alle Compass'er med Selec-Terrain System 4WD, der giver føreren mulighed for at vælge den rette køreindstilling til enhver lejlighed med mulighederne Auto, Snow, Mud & Sand og det nye program Sport, der strammer styretøjet og speederresponsen.