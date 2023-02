Priser på elektriske Jeep Avenger: Bliver overraskende billig!

For et par uger siden vandt Jeep Avenger Car Of The Year 2023. Nu er den danske importør så klar med priser og tre udstyrsversioner. Priserne begynder ved 279.990 kr.

Avenger er 408 cm lang og har korte udhæng for og bag, en relativt høj frihøjde på 20 cm, og store skærme og store hjul, hvilket skal fremhæve det lidt rustikke udtryk.

Første Jeep elbil skal masseproduceres

Jeep Avenger er udviklet og designet i Europa til det europæiske marked og vil blive produceret på den tidligere, enorme Fiat 500-fabrik i Tychy, Polen.

I Danmark kommer Jeep Avenger kun som elbil. Den har 156 hk, et batteri på 54 kWh og en rækkevidde på cirka 400 kilometer. Den kan hurtiglade med op til beskedne 100 kW og med 11 kW i hjemmelader.

Ifølge Jeep er årsagen til den relativt langsomme ladeeffekt et ønske om at holde prisen nede for at kunne få modellen ud til flere kunder.