"Amerikaner" er årets bil i Europa: Kommer snart til Danmark

Jeep i ekstase

Jeep er især kendt for deres legendariske firehjulstrækkere og gigantiske SUV'er. Men hæderen for ‘Car of the Year 2023’ tilfalder Jeep for en helt anden type bil. Nemlig den elektriske Avenger. Den vinder med 328 point - 87 point foran Årets Bil i Danmark VW ID.Buzz og 117 point foran Nissan Ariya på tredjepladsen, der blev nummer fire i den danske kåring.

Årets Bil i Europa er kåret af 57 motorjournalister fra 22 europæiske lande. Danske Søren W. Rasmussen, der er Car Of The Year juryens danske medlem og nyudnævnt præsident for Car Of The Year, udtaler om vinderen:

”Den første helt elektriske Jeep ser godt ud, er fantastisk at køre og har mange exceptionelle funktioner. Jeg holder af designet og af ideen om, at en Jeep ikke behøver at være en stor benzinbil. Jeg er sikker på, at denne bil vil bringe Jeep ind i en ny æra”, siger Søren W. Rasmussen.

Søren W. Rasmussen fortæller til FDM.dk, at det skabte enorm glæde i Jeep-lejren. Der udbrød øjeblikkeligt jubel hos mærkets repræsentatner, og det var tydeligt, hvor vigtig prisen er for bilproducenterne, da Jeeps europæiske direktør, Antonella Bruno udbrød: “Det er en af de bedste dage i mit liv.”