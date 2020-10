Prisen på Jaguar XJ-S er endnu ikke stukket af: Vi kører overklasse-coupé

En overkommelig fiasko:

Den lange Jaguar-coupé er et prestigeprojekt med over 20 år i produktion hos briterne. Den startede imidlertid med at falde fladt på maven. Som afløser for den hæderkronede E-Type gjorde XJ-S ingen tilfredse i sit udgangspunkt. Det faktum parret med skrækhistorier om elendig kvalitet og et forholdsvist stort antal producerede biler, holder indtil videre flere af varianterne tilbage på markedet for klassikere. Blandt de mest efterspurgte er tidlige biler med manuelt gear, ligesom XJR-S fra 1990’erne og de åbne V12 Convertible’s synes at stige i pris.